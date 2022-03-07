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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 07.03.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/ AA

Bolu

Bölgede etkili olan sağanak, Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Sürücüler, kar yağışı nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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