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Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis etkisini gösteriyor.

Murat Ataseven, İsmail Kabasakal, Mehmet Emin Gürbüz   | 12.04.2022
Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor

Düzce

D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezi ile Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde kar aralıklarla hafif şekilde etkisini gösteriyor.

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