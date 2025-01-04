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Bolu Dağı ve Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu

Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

Şener Toktaş, Mehmet Emin Gürbüz  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Bolu Dağı ve Bitlis'te sis ve soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis/Bolu

Kentteki kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Soğuk hava sebebiyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.

Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam etti.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede kara yolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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