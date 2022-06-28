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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Mehmet Emin Gürbüz, İbrahim Yozoğlu   | 28.06.2022
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu - AA

Bolu

Kentte sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.


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