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Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine ulaşım sağlanamaması nedeniyle sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Zafer Göder,Ömer Faruk Cebeci   | 28.07.2021
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde seyreden Uğur Ç. idaresindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrildi.

Tırın yan yatması sonucu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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