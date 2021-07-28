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Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır nedeniyle aksayan ulaşım yeniden sağlandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde sağlanamayan ulaşım, yaklaşık 3 saat sonra yeniden açıldı.

Zafer Göder,Ömer Faruk Cebeci   | 28.07.2021
Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır nedeniyle aksayan ulaşım yeniden sağlandı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Otoyolun İstanbul yönünde seyreden Uğur Ç. yönetimindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrildi.

Tırın yan yatması sonucu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Karayolları ve polis ekiplerinin, yolun ulaşıma açılması için yaptıkları çalışma yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaza yapan tırın kaldırılması ve yola dökülen mermer bloğunun olay yerine gelen başka bir tıra yüklenmesinin ardından otoyolun İstanbul istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

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