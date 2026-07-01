Bolu Belediyesine yönelik "zimmet" ve "kara para aklama" operasyonunda 10 gözaltı Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.