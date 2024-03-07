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Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında arıza nedeniyle sefer yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Berfin Kıraç  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında arıza nedeniyle sefer yapılamıyor

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.

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