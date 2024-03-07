Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında arıza nedeniyle sefer yapılamıyor
Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.