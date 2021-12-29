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Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı trafiğinin, 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.12.2021
Boğaz trafiği, Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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