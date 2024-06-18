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Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Ali Ballı  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana yakın zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızılağaç Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

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