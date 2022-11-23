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Bodrum'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Ali Ballı   | 23.11.2022
Bodrum'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına dolayısıyla yarımadanın birçok noktasında kara yolu ile cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.

Fırtına nedeniyle Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı ile bölgedeki bazı evlerin bahçelerine ağaçlar devrildi. Bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ana yol güzergahında tıkanan bölgelerde çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla da eğitime tedbir amaçlı ara verildi.

Bodrum'da sağanak etkisini sürdürüyor.

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