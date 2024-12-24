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Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin oğlu tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Ali Ballı  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Muğla

Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir restoranda ismi henüz öğrenilemeyen bir müşterinin soluk borusuna yiyecek kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken bu kişi hareketleriyle durumunu anlatmaya çalıştı.

Durumu fark eden restoranın sahibinin oğlu Süleyman Bakar müşteriye müdahale etti.

Bakar, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkartarak müşterinin yeniden nefes almasını sağladı.

Olay anı ise restoranın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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