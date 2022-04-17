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Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.​​​​​​​

Ali Rıza Akkır, Ali Ballı   | 17.04.2022
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllüler de müdahale etti.

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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