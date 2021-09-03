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Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı   | 03.09.2021
Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla


Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İlçedeki bazı inşaat firmaları da beton mikserleriyle su taşıyarak, ekiplere destek veriyor.

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