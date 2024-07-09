Bodrum'da orman yangını çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla
Pınarlıbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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