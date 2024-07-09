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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, kamp için geldiği Avusturya’da konaklayacağı otele giriş yapıyor
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Bodrum'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Bodrum'da orman yangını çıktı

Muğla

Pınarlıbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.


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Bodrum'da orman yangını çıktı

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