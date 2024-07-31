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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla

Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan bir uçak da destek veriyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



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