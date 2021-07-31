Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.
Antalya
Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
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