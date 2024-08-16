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Bodrum'da makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ali Ballı  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Bodrum'da makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Muğla

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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