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Bodrum'da kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı, bahçesi suyla dolan evde mahsur kalan vatandaşlar ile bir kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ali Ballı  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Bodrum'da kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Muğla

İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bölgedeki bazı evlerin bahçeleri suyla dolarken bir evin demir kapısı kırıldı. Kırılan kapıdan bahçeye dolan yağmur suları nedeniyle evdeki 4 kişi ile bir kedi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan vatandaşlar ile kediyi kurtardı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle kara yolu ve bazı caddelerde de yoğun su birikintileri oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar bu alanlardan güçlükle ilerleyebildi.

Konacık Mahallesi'ndeki açık pazar yerinde esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tentelerden akan yağmur suları nedeniyle bazı pazar esnafının ürünleri ıslandı. Esnaf suyla ağırlaşan tenteler çökmesin diye ellerindeki sırık ve demir direkleri tutmak zorunda kaldı.

Gümbet Mahallesi'nde de bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi. Trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri de sıkıntı yaşanabilecek alanlarda tedbir almaya çalıştı.

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