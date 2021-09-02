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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuşuyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Gündem

Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Durmuş Genç, Ali Ballı   | 02.09.2021
Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla


Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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