Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.