Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ekipler, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sahil güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.