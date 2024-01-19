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BM Türkiye Ofisi önünde insani ihtiyaçların Filistin'e ulaştırılması için eylem yapıldı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, insani ihtiyaçların koşulsuz şartsız Gazze'ye ulaştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi önünde eylem yaptı.

Yusuf Soykan Bal  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
BM Türkiye Ofisi önünde insani ihtiyaçların Filistin'e ulaştırılması için eylem yapıldı

Ankara

Ellerindeki Filistin bayraklarıyla BM Türkiye Ofisi önünde toplanan grup, buraya insani yardım malzemelerinin olduğu koliler koydu.

Grup adına konuşan, İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, Filistin'de insanlığın gözü önünde 110 gündür 10 binlerce cinayetin işlendiğini söyledi.

Filistin'de bir millete soykırım uygulandığını ifade eden Şahin, Refah Sınır Kapısına getirilmiş insani yardımların mazlum Gazze halkına ulaştırılamadığını belirtti.

İnsanı ve insanlığı katleden bu vahşetin karşısında olduklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Gazze Halkının bir bütün olarak ortaya koydukları tüm dünya mazlumlarını diriltici muhteşem direnişlerinin yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Biliyoruz ki dünya zulüm ile abad olmaz. Kazanan adalet olacaktır. Her an çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden korkunç bir yoğunlukta bombalanan, tüm yaşamsal tesisler hastaneler, okullar, fırınlar, su tesisleri, günlük yaşamın gerektirdiği ne varsa bilinçli bir şekilde hedef alınarak yok edilen Gazze için özverili dünya halklarının ve gayretli insani yardım kuruluşlarının Refah Sınır Kapısına yığdığı yardımların ulaştırılamaması hiç bir şekilde açıklanamaz."




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