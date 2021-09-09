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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Rauf Maltaş   | 09.09.2021
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Grandi ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e makamında ziyarette bulundu.

Grandi ile Beyazgül, kentteki Suriyeli sığınmacıların durumunu görüştü.

Grandi, bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştu.

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