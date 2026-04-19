BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Tetteh'den Türkiye'nin istikrar sağlayıcı rolüne övgü

Tetteh, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin Tetteh, "Türkiye (Libya'da), önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynadı. Türkiye'nin desteği olmasaydı özellikle Batı Libya'da şu anda sahip olduğumuz istikrarı yakalayamayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tetteh, Türk yetkililerin son dönemdeki gerilimlerin tırmanmasını önlemede rol oynadıklarına işaret ederek "Ülkenin istikrarını desteklemek için burada yapılan çalışmalara minnettarım." dedi.

Türkiye'nin yatırımları ve özel sektör faaliyetlerinin Libya'nın dış dünyayla bağlantısını güçlendirdiğini söyleyen Tetteh, hem hükümet düzeyinde hem de iki ülkenin halkları arasında güçlü bağların bulunduğunu vurguladı.

ADF'nin farklı bölgelerden aktörleri bir araya getirerek sorunların çözümüne katkı sunduğunu belirten Tetteh, artan küresel çatışmalara değindi.

Tetteh, ADF'nin diğer forumlarda aynı ilgiyi görmeyen bölgelere dikkati çektiğini dile getirerek, "Dünya olarak düşünmemiz gereken bir dizi sorunumuz var. Bu sorunları ele almak için küresel platformlara ihtiyacımız var ancak çatışmalara harcanan zaman ve para bu platformlara ayrılacak kaynakları azaltıyor." diye konuştu.

"Birleşik bütçe anlaşması, olumlu bir gelişme"

Libya'da Temsilciler Meclisi (Doğu) ile Devlet Yüksek Konseyi (Batı) arasında uzlaşıyla kabul edilen birleşik bütçe anlaşmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Tetteh, "Anlaşma bir şey, uygulaması ise başka bir şeydir. İşte bu nedenle yaptığımız açıklamada bunun önemli bir gelişme olduğunu belirttik ve anlaşmanın yapıldığı şekliyle uygulanması konusunda eşit taahhütler olmasını umduğumuzu ifade ettik." dedi.

Tetteh, anlaşmanın önceki mali durumlara düzen getirilmesine yardımcı olacağına, ülkede özellikle son bir yıldaki harcamaların bütçeyi aştığına dikkati çekti.

BM'nin Libya'da demokratik temele dayalı yeni yönetim oluşturulmasını hedeflediğinin altını çizen Tetteh, son bir yılda 114 belediyede yerel seçimlerin desteklendiğini belirtti.

Tetteh, "Geçen yıl Güvenlik Konseyine sunduğum yol haritası, artık bunu daha üst düzeyde, milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimleri ile gerçekleştirmeye odaklanıyor. Ayrıca, iki tarafın, aynı nedenlerle bütçeyi birleştirebildikleri gibi hükümeti birleştirmek için de birlikte çalışmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Şu anda odaklanılan konunun yapılandırılmış diyalog süreci olduğunu vurgulayan Tetteh, seçim sürecinin ilerleyebilmesi için seçim yasalarında reform yapılması gerektiğini dile getirdi.

Tetteh, Libya'daki yabancı savaşçılardan bazılarının ülkelerine döndüklerini ancak bir kısmının kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kişilerin geldikleri ülkelerle yürütülen görüşmelerin sürdüğü bilgisini veren Tetteh, ayrıca Libyalı liderlerin diğer ülkelerin liderleriyle de temas kurduklarını kaydetti.

Tetteh, "Ülkeler, istedikleri gibi ikili ilişkiler kurabilirler. BM olarak bu ikili süreçlere dahil olmak bize düşmez ancak Libya ile iyi ilişkiler kurmak ve ortaklıklarını güçlendirmeye devam etmek isteyen tüm ülkelerden endişelerinin ne olduğunu anlayabilmemiz ve onların da bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlayabilmeleri için işbirliği yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.