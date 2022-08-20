BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.
İstanbul
Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.
Gemideki denetimlere Guterres katılmadı.
Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.
Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.