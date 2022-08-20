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BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

Gülsüm İncekaya   | 20.08.2022
BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.

Gemideki denetimlere Guterres katılmadı.

Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.

Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

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