BM Genel Sekreteri Guterres: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir
BM Genel Sekreteri Guterres, "(Zaporijya Nükleer Santrali) Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya’ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır.” dedi.
Ankara
BM Genel Sekreteri Guterres: “Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli." ifadelerini kullandı.
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Guterres, “(Tahıl koridoru) Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor." açıklamasında bulundu.
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