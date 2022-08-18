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BM Genel Sekreteri Guterres: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir

BM Genel Sekreteri Guterres, "(Zaporijya Nükleer Santrali) Santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaporijya’ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır.” dedi.

Muhammet Tarhan   | 18.08.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

BM Genel Sekreteri Guterres: “Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve gübreyi çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli." ifadelerini kullandı. 

Guterres, “(Tahıl koridoru) Gıda cephesindeki olumlu ivme diplomasinin zaferini yansıtıyor." açıklamasında bulundu.

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