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BM, barış gücü misyonlarına desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM), örgütün barışı koruma çabalarına güçlü desteği ve dünya çapında BM bayrağı altında görevli üniformalı personelinin hizmet ve fedakarlıkları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Betül Yürük   | 09.11.2022
BM, barış gücü misyonlarına desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

New York

BM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, BM Barış Gücü misyonlarından 8'ine 24'ü kadın olmak üzere 179 asker ve polisiyle destek sağlayarak Barış Gücü'ne büyük katkı veren ülkeler arasında 60'ıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, "Türk ordusu ve polisi nerede hizmet verirlerse versinler gözle görülür bir fark yaratıyor. Sahada, yüksek düzeyde bir profesyonellik ve özveri sergiliyorlar, onlara süregelen katkıları için derinden minnettarız. BM bayrağı altında görev yaparken yıllar içinde hayatını kaybeden 6 Türk barış gücü personelinin fedakarlığını asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lacroix, Türkiye’nin BM'nin Lübnan’daki Geçici Gücü UNIFIL'in Deniz Görev Gücü'ne denizci personel ve gemi sağlamasını da özellikle takdirle karşıladığını belirtti.

Türkiye, Barış Gücü misyonlarına en büyük katkısını 110 personel ile UNIFIL'e sağlıyor. UNIFIL'in Deniz Görev Gücü'nde yer alan Türk BM Barış Gücü personeli Lübnan Donanması’na karasularını izleme ve kıyı şeridini korumada destek sağlıyor.

Türkiye ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev hedefleri daha belirgin çizilmiş, daha güçlü ve daha güvenli operasyonlar, daha donanımlı ve eğitimli kuvvetler aracılığıyla ve siyasi çözümler için desteği harekete geçirerek barışı korumayı güçlendirmeyi amaçlayan Barışı Koruma Eylemi (A4P) girişimini de destekliyor.

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