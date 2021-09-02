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BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Erdal Türkoğlu   | 02.09.2021
BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

Hatay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Valilik binasına gelen Griffiths, burada Vali Doğan ile bir süre görüştü.

Misafirleriyle bir süre sohbet eden Doğan, Griffiths’i binlerce yıllık geçmişi olan, 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin şehri Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan’a teşekkür eden Griffiths de "Sadece Hatay’ın Valisi değil, Hatay’da yaşayan Suriyeli göçmenlerinde valisisiniz. Hatay’da ve Suriye’de yaşayan Suriyelilere yapılan insani yardım çalışmalarına olan katkılarınız ve çabalarınız için teşekkür ederim." dedi.

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