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Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Şener Toktaş, Servet Taşdemir   | 05.02.2023
Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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