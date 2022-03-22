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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.

Şener Toktaş   | 22.03.2022
Bitlis'te kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.


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