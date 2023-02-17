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Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu, Van Gölü'ne düştü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki iskelede feribota yükleme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü'ne düştü.

Servet Taşdemir   | 17.02.2023
Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu, Van Gölü'ne düştü Fotoğraf: Servet Taşdemir - AA

Bitlis

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tatvan İskelesi'nde, TCDD'ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van-Tatvan seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yüklendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü, biri de askıda kaldı.

Kaza nedeniyle yükleme işlemleri durduruldu, vagonların vinç yardımıyla sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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