Bitlis'te feribota yükleme sırasında 2 yük treni vagonu, Van Gölü'ne düştü
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki iskelede feribota yükleme yapılan vagonlardan ikisi Van Gölü'ne düştü.
Bitlis
Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünün Tatvan İskelesi'nde, TCDD'ye ait yük treni vagonlarından ikisi, Van-Tatvan seferi yapan İdris-i Bitlisi feribotuna yüklendiği sırada buzlanmadan dolayı göle düştü, biri de askıda kaldı.
Kaza nedeniyle yükleme işlemleri durduruldu, vagonların vinç yardımıyla sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.