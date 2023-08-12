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Bitlis'te biri turuncu kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda, biri "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 8 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Bitlis'te biri turuncu kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bitlis'in Söğütlü kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, jandarma özel harekat ve komandolar ile güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bakanlığın "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Agit" kod adlı Veysi Aydemir olduğu tespit edildi.

Teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan incelemede, Bitlis'te 2015 ile 2021 yılları arasında 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları belirlendi.

Açıklamasında, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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