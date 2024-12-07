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Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Servet Taşdemir, Şener Toktaş  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Van

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

23 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapatıldığı bölgede kazaya karışan araçların kaldırılmasına başlandı.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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