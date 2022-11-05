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Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanan ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan çocuk, sağlığına kavuşarak evine döndü.﻿

Harun Nacar   | 05.11.2022
Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü Fotoğraf: Harun Nacar - AA

Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde köpeğin ısırmasının ardından rahatsızlanarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan buradan da Ankara'ya sevk edilen P.E'nin tedavisi tamamlandı.

Babasıyla köydeki evine gelen P.E, gazetecilere, okula giderken köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Babasıyla önce Adilcevaz'daki hastaneye gittiğini anlatan P.E, "Oradan beni Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da iyileştim ve evime geldim. Şimdi çok mutluyum, Allah diğer arkadaşıma da şifa versin. Köyümüzdeki köpekleri inşallah alıp götürürler." dedi.

"Köpeklerin toplanmasını istiyoruz"

Baba Hanifi Ergün ise oğlunu köpeğin ısırdığından bir hafta sonra haberdar olduğunu belirtti.

Bunun üzerine oğlunu hastaneye götürdüğünü dile getiren Ergün, "Çocuğumu okula giderken köpek ısırmış. Bana bir hafta sonra söylediler. Hastaneye götürdüm. Ankara'ya sevk ettiler. Orada tüm müdahaleler yapıldı, çok şükür tedavisi bitti. Allah devletimize zeval vermesin, bize çok yardımcı oldular. Tek isteğimiz köyümüzdeki köpeklerin toplanması. Allah Mustafa'ya da şifa versin inşallah." diye konuştu.

Amca Fatih Ergün ise yeğeninin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özel ambulansla Adilcevaz'dan Ankara'ya sevk ettiler. Allah bu devlete ziyan vermesin. Diğer komşumuz Mustafa Erçetin'e şifa diliyoruz. İnşallah o da iyileşip evine döner. Bu köpeklerin toplanması tek isteğimiz. Çalışmaya gidiyoruz, eşlerimiz, çocuklarımız çok korkuyor, okula gitmeyen bir sürü öğrenci var."

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Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
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