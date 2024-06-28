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Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Bingöl'ün 2 ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bingöl

Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Her iki yangına toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale sürüyor.

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