Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Bingöllü Mehmet Akif Özdemir ve Onur Asutay, aradan geçen 10 yıla rağmen o gün verilen mücadeleyi ilk günkü gibi hatırlıyor.

Bingöllü 15 Temmuz gazileri, o gün verilen mücadeleyi ilk günkü gibi hatırlıyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan Bingöllü Mehmet Akif Özdemir ve Onur Asutay, aradan geçen 10 yıla rağmen o gün verilen mücadeleyi ilk günkü gibi hatırlıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda gazi olan Onur Asutay, AA muhabirine, ilk günkü ruhla 15 Temmuz'u yaşadıklarını söyledi.

Gittikleri her ortamda vatandaşların 15 Temmuz'u sorduğunu belirten Asutay, o gece yaşananları anlatmaya devam ettiklerini anlattı.

"Onlar Türkiye'nin büyümesini, geleceğini engelliyordu"

15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılması gereken tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Asutay, şunları kaydetti:

"O gece insanlar Çanakkale ruhuyla sokağa indi. Namusunu, şerefini, devletini ve vatanını korudu. Allah Cumhurbaşkanımızdan da devletimizden de askerimizden de polisimizden de razı olsun. Devletin dışında hareket eden asker ve polislerimiz vardı. Onlar da yargılanıyorlar. Yaptıklarını, ektiklerini buluyorlar. Devletimiz var olsun, vatan sağ olsun."

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra içindeki hainleri tespit ederek ileriye gittiğini belirten Asutay, "Devletimiz hainlerin hepsine bir şekilde cezayı verdi. Onlar Türkiye'nin büyümesini, geleceğini engelliyordu. Bugün savunma sanayisinde geldiğimiz noktaya baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye 10 senede 100 yıl çağ atladı"

İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir de darbe girişiminin Türkiye'nin geleceğini hedef aldığını belirtti.

İlk günlerde darbe girişiminin boyutlarının tam olarak anlaşılamadığını ifade eden Özdemir, geçen yıllarla birlikte örgütün gerçek amacının daha net görüldüğünü vurguladı.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Özdemir, şunları aktardı:

"Türkiye'nin dünyanın devlerinden biri olacağını bildiklerinden dolayı Türkiye'yi 15 Temmuz'da durdurmaya çalıştılar. Daha önceki darbeler, 80 darbesi, 60 darbesi, ihtilaller gibi. Çünkü ülkemizde bununla ilgili birçok örnek var. Ne zaman ki darbe olmuş, ülke 100 sene geriye gitmiş ama 15 Temmuz darbe girişimi halk tarafından engellenince Türkiye 10 senede 100 yıl çağ atladı. Bugün hava savunma sanayisinde gittikçe büyüyor. Bunun için darbe aslında Türkiye'ye saplanmış bir hançerdi. O günden bugüne devletimiz mücadele ediyor. Bitti mi peki bu darbe heveslisi insanlar? Hala bitmedi. Kıyıda köşede hala duruyordur çünkü bu 50 senede, 40 senede ülkenin hücrelerine, askeriyeye kadar ülkenin bütün kurumlarına sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle 3 senede, 5 senede bunu değiştiremeyiz. Ülkemizin evlatlarını fikir zehirlenmesiyle, bizdenmiş gibi görünerek, dini, İslamiyet'i kullanarak bu şekilde bizden aldılar, devşirdiler."

"Ülkelerini hainlere teslim etmediler"

Milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu duruşun unutulmayacağını vurgulayan Özdemir, "Ülkeyi bölmeye çalıştılar ama çok şükür ki bu halk artık uyanan, bilen, düşünen bir halk. Buna 15 Temmuz'da izin vermediği gibi bundan sonra da herhangi bir darbeye bu halk yine izin vermeyecektir. Burada halkın kesin bir zaferi var. O gece halk, çıplak elleriyle tankların ve silahların önüne çıktı. Şehit oldu, gazi oldu ama ülkelerini hainlere teslim etmediler." diye konuştu.