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Bingöllü 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Gülen'e haklarını helal etmiyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir, "Rabbim inşallah tüm şehitlerin hakkını ondan alacaktır." dedi.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Bingöllü 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Gülen'e haklarını helal etmiyor

Bingöl

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir ve Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda gazi olan Onur Asutay, ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hakkını helal etmiyor.

Bingöl'de yaşayan gazi Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hafızalardan silinmediğini söyledi.

Bu sabah FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü öğrendiklerini ifade eden Özdemir, ona haklarını helal etmediklerini belirtti.

Özdemir, Gülen'in şehitlerin ve gazilerin, bu milletin vebaliyle öldüğünü dile getirerek, "Biz burada bir hesap soramadık kendisine. Lakin hesabın hesabını soran Rabbime kavuştu. Bakalım orada nasıl hesap verecek? Rabbim inşallah tüm şehitlerin hakkını ondan alacaktır. Biz ona tokadı 15 Temmuz'da attık. Zaten ona 15 Temmuz'da indirdiğimiz darbe yeter." dedi.

Gazi Onur Asutay da FETÖ elebaşının ölüm haberini bugün aldıklarını belirtti.

Asutay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millete, bu insanlara, şehitlerimize, gazilerimize, vatanımıza, milletimize yaptıkları öteki dünyada da burnundan gelsin. Hakkımız haram olsun. Allah devletimize, vatanımıza zeval vermesin. Milletimizin, vatanımızın, birlik ve beraberliğinin sürmesini istiyoruz."

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