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Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
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Bingöl'den deprem bölgesine 263 jandarma personeli ve güvenlik korucusu gönderildi

Bingöl'den 263 jandarma personeli ve güvenlik korucusu, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 07.02.2023
Bingöl'den deprem bölgesine 263 jandarma personeli ve güvenlik korucusu gönderildi

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komanda Tabur Komutanlığı, Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Arama Kurtarma, İç Güvenlik, Trafik, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Olay Yeri İnceleme timleri ve güvenlik korucuların oluşan 263 personel, depremden etkilenen Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Hatay'a gönderildi.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlarken, birçok noktada da vatandaşlar için çadır kurdu.

Vatandaşlar çadırlara yerleşirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.


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