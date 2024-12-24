Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Bingöl
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.