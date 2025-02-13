Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Bingöl
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.