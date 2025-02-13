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Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca Köyü mevkisinde yolcu otobüsü şarampole devrildi Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca Köyü mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi
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Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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