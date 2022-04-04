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Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisine, kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
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Bingöl'de UMKE, olası afetlerde kuracağı çadırlarda acil servis hizmeti sunacak

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel donanımlı araçla olası bir afette gerekli tüm acil sağlık hizmetini vatandaşlara sunacak.

Rıdvan Korkulutaş   | 04.04.2022
Bingöl'de UMKE, olası afetlerde kuracağı çadırlarda acil servis hizmeti sunacak Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından afet durumlarında hizmet sunulması amacıyla hazırlanan özel donanımlı araç Bingöl'e ulaştı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü UMKE'ye tahsis edilen acil müdahale aracıyla olası bir afette bölgeye hızlı bir şekilde intikal edecek ekipler, burada yaklaşık 15 dakika içerisinde araç içerisindeki jeneratörle havalı çadırları kuracak.

Kurulan çadırlara tıbbi müdahale için gereken malzemeler yerleştirilirken, 10 havalı çadırda 30 ile 40 hastaya bir hastanenin acil servisinde bulunan tüm ekipmanlarla ilk tedavi sağlanacak.

Eğitim alan ekipler göreve hazır

UMKE personeli, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylaz ve UMKE Sorumlusu Hasan Akkuş koordinesinde gerekli eğitimleri aldı.

Eğitimi tamamlayan UMKE personeli, olası deprem gibi afet ya da acil durumlarda mesafe ve yer fark etmeksizin her noktada acil sağlık hizmeti sunabilmek için 7 gün 24 saat göreve hazır.

"Tam donanımlı özel müdahale aracımız elimizi çok güçlendirdi"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Burak Caner Baylaz, AA muhabirine, acil müdahale aracıyla Bingöl'ün tüm zorlu coğrafyasına hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabileceklerini söyledi.

Vardıkları bölgede 15 dakika içerisinde çadırın kurulumunu yapabildiklerini belirten Baylaz, aracın içerisinde acil müdahalede bulunabilmeyi sağlayacak bütün ekipmanların yer aldığını ifade etti.

"10 havalı çadırda 80 UMKE personelimizle 30 ila 40 hastamıza hizmet verebiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu tam donanımlı özel müdahale aracımız elimizi çok güçlendirdi." diyen Baylaz, bir afet yaşanması halinde her an hizmet vermeye hazır olduklarını bildirdi.

"Bir acil serviste olması gereken tedavi, bu mobil acil ünitede yapılabilecek"

Bingöl UMKE Sorumlusu Hasan Akkuş da Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde olduğunu, bu nedenle kente acil müdahale aracının tahsis edildiğini belirtti.

Deprem veya acil bir durum gerektirecek durumlarda çadırları kurabileceklerini anlatan Akkuş, "Bu araçla olası depremde 15 dakika içerisinde acil hizmetleri vereceğiz. Bir acil serviste olması gereken tedavi, bu mobil acil ünitede yapılabilecek. Aracımız 7/24 hazır. Personelimiz bu kapsamda eğitim aldı. Bu eğitimler belirli periyotlarla devam edecek." dedi.

UMKE'de laboratuvar teknikeri Kübra Deniz ise hizmet vermeye hazır olduklarını belirterek, afetlerde ilk müdahalenin önemine değindi.

Deniz, sağlanan imkanla depremzedelere ya da ihtiyaç halinde herkese ilk sağlık hizmetini sunacaklarını kaydetti.

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