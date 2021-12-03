Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak imha edildi
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında 2 noktada arazi araması gerçekleştirdi.
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 6 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 2 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.