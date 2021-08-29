Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bingöl
İlçeye bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.