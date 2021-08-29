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Gündem

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 29.08.2021
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl

İlçeye bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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