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Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Bülent Temiz   | 26.11.2021
Bingöl'de kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlem aldı.

İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Vatandaşlardan Harun Gezer, "Beklediğimiz kar geldi ve buna sevindik. Geçen sene kar az yağdı kuraklık oldu." dedi.

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