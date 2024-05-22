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Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ahmet Dengeşik, Rıdvan Korkulutaş  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Bingöl

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AH 111 plakalı otomobil ile 12 D 0723 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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