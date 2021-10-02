Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit oldu.

Aybüke İnal Kamacı   | 02.10.2021
Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında elektrik arızası için Yolçatı köyüne giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatıldığı belirtildi.

Patlamada 2 işçinin şehit olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Kovid-19'un yükünü çeken Erzurum Şehir Hastanesi artık tüm hastalara şifa oluyor
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Benzer haberler

PKK'ya yönelik Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı

PKK'ya yönelik Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı

Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

AFAD 61 ilin 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tamamladı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Eren operasyonlarında ilkbahar-yaz dönemi tamamlandı

Eren operasyonlarında ilkbahar-yaz dönemi tamamlandı
Etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

Etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi