Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda terör örgütü PKK/KCK/PYD tarafından yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 04.07.2021
Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanın tespit edilmesi üzerine, Jandarma Özel Harekat, güvenlik korucuları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz'da, 230 personelle Eren-4 Narkoterör Operasyonu düzenlendi.

15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu ve 4 bin metre sulama borusunun ele ele geçirildiği operasyonda, 1'i suçüstü olmak üzere 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imhasıyla 350 ton toz esrar elde edilmesinin engellendiği bilgisi de verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha Kovid-19 aşı hizmeti sunulacak
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
BioNTech aşısı Kovid-19 geçirenlere tek doz uygulanacak
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

Benzer haberler

Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'deki depremde 68 yapının ağır hasar gördüğü belirlendi

Pargasur Şelalesi doğal güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunuyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü

Bingöl'de 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangın büyük oranda söndürüldü
Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor