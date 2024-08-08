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Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünün Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına ulaştı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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