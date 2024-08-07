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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bingöl

İlçeye bağlı Çamlıyurt köyünde, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 5 iş makinesi ile yangına müdahale ediyor.

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Bingöl'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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