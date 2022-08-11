Bingöl'de 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Narkoterör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.
Aramada, 10 tarlada 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri, 7 kilo 490 gram kubar esrar, 3 bin 740 metre sulama hortumu bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.